‘Ergenekon’a karşı davaya bakanlık teklifi: 500 avro verelim, dava açma

Ergenekon davası kapsamında 2009’da tutuklanarak 4 yıl 9 ay hapis yatan Üsteğmen Serdar Öztürk, ‘haksız tutuksuzluk’ gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitti ve devletten 1 milyon avro talep etti. Adalet Bakanlığı, Öztürk’e 500 avro önererek, davadan vazgeçmesini istedi.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, Serdar Öztürk, ‘Ergenekon Terör Örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla 2009 yılında gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Silivri Cezaevi’nde 2 yılı tek başına hücrede olmak üzere 4 yıl 9 ay tutuklu kalan Öztürk, cezaevindeki ilk yılı olan 2010’da AİHM’e başvuru yaptı.

2014’te tahliye olan ve daha sonra beraat eden Öztürk, 2016’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne tekrar başvurdu. Bu başvurusunda da cezaevinde geçirdiği 4 yıl 9 aylık ‘haksız tutukluluğunun tazmini’ için Türkiye’den 500 bin avro maddi, 500 bin avro manevi tazminat istedi.

BAKANLIKTAN 500 AVROLUK “LÜTUF HAKKI” ÖNERİSİ

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül imzası ile Türkiye’nin cevap yazısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki dosyaya girdi.

Türkiye, barışçıl bir çözüme gidilmesini istedi. Serdar Öztürk’e, ‘lütuf hakkı’ kapsamında davasından vazgeçmesi için 500 avro önerildi. Öztürk, bu teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.