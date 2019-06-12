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12.06.2019
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Erken açıldı, çabuk battı

AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’ne yetiştirmek amacıyla henüz altyapısı tamamlanmadan açtığı Eryaman Stadı’nın çevresi, yoğun yağmurun ardından su altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, eksikliklerin sezon başlamadan tamamlanması talimatını verdi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

İktidarın 31 Mart’taki yerel seçimlere yetiştirmek amacıyla alelacele açtığı Eryaman Stadı’ndaki plansızlık, Ankara’da yaşanan sel felaketiyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin açılışını yaptığı stadın çevresi, yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Stadın açılmasının ardından burada sekiz maç oynayan Ankaragücü’nün taraftarları, yaşananlara tepki gösterdi.

‘NİYE ACELE ETTİNİZ?’

Taraftarlar, stadın etrafının su altında kalması üzerine sosyal medya hesaplarından, “Stadı Eryaman’ın en çukur noktasına inşa edenleri tebrik ediyorum. Mansur Yavaş düzeltilmeye muhtaç çok şey devraldı” diye yazdı. Birçok taraftar ise stadyumun çevre düzenlemesi tamamlanmadan açıldığını belirterek “Niye acele ettiniz?” diye sordu.

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‘MAÇ GÜNLERİ EVİMİZE GİREMİYORUZ’

Eryaman Stadı’ndaki eksiklikler altyapıyla da sınırlı kalmadı. Stadın otopark kapasitesinin yetersiz olduğu, özellikle maç günleri stadyumun bulunduğu bölgedeki ara sokakların araçlarla dolduğu öğrenildi. Stadın çevresinde oturan yurttaşlar, “Maç günleri sitemize girip çıkamıyoruz. Acil bir durum olsa ambulans ve itfaiye bile giremeyecek kadar arabalarla doluyor sokaklarımız” ifadelerini kullandı.

Stadyumda, maçların oynandığı zemin dışında hemen her noktada eksiklik olduğu bildirildi. Tribünlerin bazı kesimlerinin yapımının halen sürdüğü, protokol ve basın tribününde büyük eksiklikler olduğu belirtildi.

Taraftarların tepkisine kayıtsız kalmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise çevre düzenlemesinin ve eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

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