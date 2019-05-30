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30.05.2019
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Erken terhis bayram sonrasına kaldı: AKP içinde anlaşmazlık var

Hükümetin müjde olarak duyurduğu Askeralma Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri bayram sonrasına ertelendi. CHP’li Özel, “AKP içinde ciddi tartışmalar ve endişeler var” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Diğer partilerle ortak bir karar alarak erteledik” derken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Kendi aralarında anlaşamadılar” ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda 24 saat içerisinde görüşülerek kabul edilen ve muhalefetin karşı çıktığı Askeralma Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine, 11 Haziran Salı günü devam edilecek. Önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda ilk tur görüşmeleri yapılan düzenlemenin sürpriz bir şekilde ertelenmesi, AKP içerisinde tartışmaların ve anlaşmazlıkların olduğu şeklinde yorumlandı.

ORTADAN KALDIRILMAK İSTENİYOR

Mevcut Askerlik Kanunu’nun 1927 yılından bu yana yürürlükte olduğunu, AKP’nin bir anda bunu ortadan kaldırmak istediğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tüm parti gruplarının, hem komisyon aşamasında hem de Genel Kurul görüşmelerine ilişkin olarak birbirine benzer kaygıları vardı. AKP’nin kendi içinde ciddi tartışmaların olduğu, endişelerin olduğunu kendileri de ifade ettiler” dedi.

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Hükümete yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’nun gazetesi Yeni Şafak’ın da gündeme getirdiği, düzenlemenin yasalaşması durumunda orduda eksiklerin olacağına yönelik eleştirileri hatırlatan Özel, “Ordunun bazı birliklerinin mevcudunun yüzde 20’ye kadar gerileyecek olmasına ilişkin endişeler vardı. Bunu istisnasız tüm gruplar açıkladı. Tüm grupların mutabakatıyla ve AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın inisiyatifiyle görüşmeler bayramdan sonraya bırakıldı” diye konuştu.

BEŞ PARTİNİN MUTABAKATI

Silah altındaki erlerde bayram öncesinde tezkere alma beklentisinin oluştuğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

“Bu son derece haklı bir beklenti. CHP olarak kimsenin tezkere almasına, askerliğinin sonlanmasına ya da askerliğin kısalmasına karşı olmadığımızı açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Önceki seçim beyannamemizde 6 aylık askerliği öneren bir partinin askerliğin kısalmasına ilişkin tereddüt yaşaması mümkün değil. AKP’nin yöneticilerinden mutabakata uygun açıklamalar yapılıyor.

Ama bazı milletvekillerinden bu konuda CHP ya da muhalefet partilerinin engelleyici tavırları olduğu yönünde bir takım beyanları üzülerek okuduk. Bostancı, bu konuda gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti. Burada kimse seçmenler üzerinde popülizm yapmak için bazı açıklamalar yapmasın. Beş partinin tam mutabakatının altını çizmek isteriz.”

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