Ersun Yanal ile bambaşka bir Fenerbahçe: Performanslar arttı sakatlıklar azaldı

BUSE İLKİN YERLİ

Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın gelişiyle işler değişti. Tecrübeli teknik adamla beraber futbolcuların kanındaki değerlere göre oyuncunun sakatlanmasına yol açmayacak bir antrenman programı hazırlandı. Bunun karşılığını sahada alan sarı-lacivertlilerde hemen hemen her futbolcunun performanslarında artış gözlendi.

Roberto Soldado, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici dikkat çeken performanslar ortaya koyarken, bu performanslar rakamlara da yansıdı.



BEKLER DAHA AKTİF



Özellikle Yanal’ın oyun planında büyük rol üstlenen bekler hücumda gösterdiği gelişim dikkat çekici. Yanal’dan önce 15 maçta sadece 1 asist yapabilen sağ bek Isla, tecrübeli teknik adam takımın başına geçtikten sonra 3 asistle oynarken, üçüncü bölgede topla oynama oranı belirgin bir şekilde arttı. Isla’nın yanı sıra sol bek Hasan Ali de hücumdaki etkisini artırmış durumda. Beşiktaş maçında attığı nefis golle akıllara kazınan tecrübeli sol bekin iyi formu Milli Takım’a da yansıdı.



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MEHMET EKİCİ PARLIYOR



Sakatlık nedeniyle çok fazla maç kaçıran Mehmet Ekici ise Ersun Yanal ile beraber çok daha farklı bir oyuncuya dönüştü. İlk 15 haftada skor katkısı yapamayan Ekici, Yanal takımın başına geçtikten sonra 3 defa gol sevinci yaşadı. Bütün istatistiklerinde belirgin bir artış gösteren tecrübeli oyuncu, üçüncü bölgedeki topla oynama oranını 13,1’den, 22,3’e çıkardı. 15 hafta boyunca 2 top kazanabilen Ekici, 16 ila 26’ncı haftalarda ise bu rakamı 2,8’e yükseltti.

SOLDADO YENİDEN DOĞDU

Fenerbahçe’nin en büyük gol ayaklarından birine dönüşen Roberto Soldado ise Ersun Yanal ile yeniden doğan isimlerin başında geliyor. Fenerbahçe’deki en formda dönemini yaşayan İspanyol santrafor, son dönemdeki formuyla hücumda seçenekleri çoğaltıyor. Sarı-lacivertlilerin oynadığı son üç maçta da fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamayla da Yanal ile çok daha iyi hale geldiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum. Geleceğimizi düşünürken ailenin kararı da çok önemli. Ailemle kararı alabiliriz. Onlar da burada mutlu. Beraber karar vereceğiz. Şu an sahaya odaklanıp elimden geleni yapmam lazım.”