Ertuğrul Gazi diye Engin Altan Düzyatan’ın heykelini diktiler

Yerel seçimlerde Bilecik Belediyesi Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin, belediyede binasındaki Osmanlı minyatürlerinin “işporta malı olduğunu” ve Osmanlı Tarih Şeridi portresindeki metinlerin hatalı bilgilerle yazıldığını belirledi. Şahin, Ertuğrul Gazi Müzesi’ne Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin heykeli olarak ise “Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın heykelinin konulduğunu söyledi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, 31 Mart yerel seçimininde Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin’in ilk icraatı belediye binasının adındaki “saray” kelimesini ve bina içerisinde bulunan Osmanlı figürlerini kaldırmak oldu.

Şahin, “Motiflerin alçıdan yapıldığını ve işporta malı olduğunu” söyledi. Belediye müzesindeki Osmanlı Tarih Şeritlerinde padişah metinlerinin de hatalı, eksik bilgi ve bozuk Türkçe ile yazıldığı ortaya çıktı.

Bilecik Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin ise Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’ye değil, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a ait olduğu belirlendi ve kaldırıldı.

Bilecik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kültürel mirasa zarar verip, Osmanlı düşmanlığı yapıyormuşuz; Ecdada sahip çıkmıyor, heykellerini kaldırıyormuşuz. Müzede Ertuğrul Gazi diye Engin Altan Düzyatan beyefendinin heykeli vardı, kaldırıldı” denildi.

TRT 1’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisinde Ertuğrul Gazi karakterini Engin Altan Düzyatan canlandırıyor.