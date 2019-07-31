Erzurum akraba torpilinde vites artırdı: Yeğene üç maaş

31 Mart yerel seçimleri ardından ortaya çıkan belediyelerdeki akraba atamalarına bir yenisi Erzurum’dan eklendi. AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yeğeni ile özel kalem müdürü, üçer maaş aldıkları görevleriyle tartışmaya yeni bir boyut kattı. Ayrıca Başkan’ın kardeşinin kayınbiraderi de belediye kadrosunda.

DAİRE BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yeğeni olan İbrahim Sekmen, belediyenin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Belediyenin iştiraki olan Palandöken Yatırım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan İbrahim Sekmen, aynı zamanda bu şirketin Genel Müdürü.

ÖZEL KALEM’E DE ÜÇ MAAŞ

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Özel Kalem Müdürü Hasan Şahin de belediyeden üç maaş birden alan isimlerden. Şahin, Özel Kalem Müdürü olmanın dışında aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunda bulunuyor. Belediyenin iştiraki olan ÇETAŞ’ın yönetim kurulu başkanı da yine Özel Kalem Müdürü Hasan Şahin.

KARDEŞİN KAYINBİRADERİNE MÜDÜRLÜK

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ndeki torpilli kadrolar bunlarla sınırlı değil. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kardeşinin kayın biraderi Mahmut Bektaş da belediyede Protokol Müdürü olarak yüksek mevkide görev yapıyor. Üstelik Bektaş’ın bu göreve atanması için usulsüz bir yöntem kullanıldı ve konu Sayıştay raporlarına yansıdı. Mayıs 2014’te özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan Bektaş, yasadaki “25 yaşını doldurmamış olma” hükmü hiçe sayılarak 45 yaşını doldurmuş olduğu halde zabıta yapıldı. Bektaş, bu görevi ise hiç yapmadan Protokol Müdürlüğü’ne terfi ettirildi.

‘BİR TANE AKRABAM YOK’

2017 yılının ekim ayında yerel kanal Kardelen Tv’de yayına katılan Sekmen, akrabalarını belediyede işe aldığına dair hakkında o dönem çıkan haberlere karşı, “Belediyede şirketlerde bir akrabam yok” açıklaması yapmış.