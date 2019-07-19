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19.07.2019
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Erzurum’da 3,8 büyüklüğünde deprem

birgun.net birgun.net

Erzurum’un Oltu ilçesi Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem ile meydana geldi.

Oltu’da saat 14.20’de Richter ölçeğine göre 3, 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlçe merkezinde ve bağlı mahallelerde hissedilen depremden 17 dakika sonra da 1,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin merkez üssünün Oltu olduğu belirlendi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Bu arada Oltu ilçesinde 15 Temmuz günü saat 03.15’te 4.3, saat 07.20’de ise 3.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmişti. 

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Kaynak:DHA

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