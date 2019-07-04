Eş-dost akraba belediyesi!

İsmail Arı

Sayıştay’ın 2018 Denetim Raporu’na göre Çorum Belediyesi’nde asansörlerin periyodik bakım protokolünü belediye meclis kararı alınmadan imzalandı.

Belediye, asansörlerin bakımını yapan firmadan alması gereken yüzde 10’luk payı da almadı. Dönemin belediye başkan yardımcısının imzası bulunan protokol gereği alınması gereken yüzde 10’luk paydan neden vazgeçildiği ise açıklanmadı. Çorum Belediyesi’nde dört yılda yedi kişinin de özel kalem müdürlüğü kadrosundan memur yapıldığı ortaya çıktı.

BORÇLANMA LİMİTİ AŞILDI

Rapora göre borçlanma limitini aşan belediye, borçlanmaya devam ederek borcu 357 milyon TL’ye yükseltti. Borç, vergi, sosyal güvenlik primleri ile diğer kamu idare payları toplamıyla bu borç 414 milyon TL’ye ulaştı.

Özel halk otobüsü ihalesini alan firmanın il ölçeğinde taşımacılık yapabilecek tek firma olması nedeniyle yasaklama hükümleri uygulanmasına rağmen halen faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı. İhaleyi kazanan firma aylık KDV hariç 119.750 TL olan kiralama bedelini sözleşme tarihinden beri belediyeye ödemedi.

AKRABALARINI KADROYA ALDI

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz da Başkan Aşgın’ın AKP’li meclis üyesi Kenan Özüyağlı’nın oğlunu isitisnai kadro olan özel kalem müdürlüğüne atayarak memur yaptığını söyledi. Aşgın’ın ablasının damadını da belediye kadrosuna geçirdiği iddia edildi. Yeğenini makam şoförü olarak işe aldığı ileri sürülen Aşgın’ın AKP’li eski milletvekili Feyzullah Kıyıklı’nın yeğenini de kendisine koruma yaptığı öne sürüldü.

Yılmaz, Sayıştay müfettişlerinin borçlanma hükümlerine aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin, kadrolaşmak amacıyla istisnai özel kalem kadrosunu kullandığını anlatarak “Dört yılda yedi kişi özel kalem müdürü olmuş ama biz özel kalem müdürünün değiştiğini hiç duymadık” dedi.