Eş dost akrababank

Nurcan GÖKDEMİR – Hüseyin ŞİMŞEK

AKP döneminin “adam ve akraba kayırma” alışkanlığı, son olarak parti içindeki “küskün hareketi”ni bölmek için de kullanıldı.

“Küskün” eski bakanlar Abdülkadir Aksu ile Faruk Çelik ve eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut kamu bankalarında görevlendirildi. İstifaya zorlanan Kadir Topbaş’ın boşalttığı koltuğun teslim edildiği ve 31 Mart seçiminin iptali için hukuk sınırlarını zorlayan çabalarda bulunan Mevlüt Uysal da son atamalarla ödüllendirildi.

BirGün’ün yaptığı derlemeye göre, AKP ile yolu bir şekilde kesiştikten sonra kamu bankalarının yönetim ile denetim kurullarında görevlendirilen çok sayıda isim var. İşte onlardan sadece bir bölümü.

***

Metin Özdemir

BÜROKRATLIKTAN DAMATLIĞA

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü / Metin Özdemir

2004-2014 yılları arasında İBB Meclis Üyesi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı. AKP eski milletvekili Ekrem Erdem’in de damadı.

Ziraat GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Batuhan Mumcu

2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda eski danışman. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda halen Özel Kalem Müdürü.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Mustafa Özyar

Eski Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü, eski Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyesi ve eski Başbakanlık müsteşar yardımcısı. Aynı zamanda kamu denetçisi.

***

‘ZİRAAT’TE ESKİ BAKAN DA VAR AYM ÜYESİ DE

Hüseyin Aydın

Ziraat Bankası Genel Müdürü / Hüseyin Aydın

Aynı zamanda Varlık Fonu ve Turkcell’de yönetim kurulu üyesi. Aydın öldürülen AKP Borçka Belediye Başkan Aday Adayı’nın da kardeşi.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Faruk Çelik

AKP Kurucusu, eski milletvekili. Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Devlet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Mahmut Kaçar

Memur Sen eski yöneticisi. 2011 – 2018 yılları arasında AKP Urfa Milletvekilli.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Serruh Kaleli

Eski Anayasa Mahkemesi üyesi. AKP hakkında açılan kapatma davasında partinin kapatılmaması yönünde oy kullandı. 3 Mayıs’ta emekli oldu. “Jet hızıyla” Ziraat Bankası’na atandı.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Mehmet Nihat Ömeroğlu

Eski Kamu Başdenetçisi. Hrant Dink’in “Türklüğe hakaret ettiği” iddia edilen kararda imzası bulunan eski Yargıtay üyesi.

***

ŞANSLARI BELEDİYEDEKİ GÖREVLERİYLE AÇILDI

İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı /Ertan Yetim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde KİPTAŞ’ta çalıştı.

İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi/ Mücahit Demirtaş

Erdoğan’ın başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Birim Yöneticisi, halen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı. İller Bankası Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi / Yusuf Büyük

Eski Ankara Başkent Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı ve eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç Ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı.

***

MÜSİAD’IN ESKİ BAŞKANI

Nail Olpak

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı / Bülent Aksu

Turkcell Yönetim Kurulu üyesi. 3 Ağustos 2018’den itibaren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yardımcısı.

Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi / Rıza Tuna Turagay

18 Ocak 2019’dan itibaren Ticaret Bakanı Yardımcısı.

Eximbank Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi Nail Olpak

İlim Yayma Cemiyeti Kurucular Kurulu Üyesi, MÜSİAD beşinci dönem Genel Başkanı ve eski Yüksek İstişare Heyeti Başkanı.

***

DANIŞMANLAR, MÜŞAVİRLER BİR ARADA

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı / Hayrettin Demircan

Hazine’den Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in Özel Kalem Müdürü.

Kalkınma Bankası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Yalçın Yüksel

Hazine’den Sorumlu Eski Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Ali Babacan’ın danışmanı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Abdullah Erdem Cantimur

İlginizi çekebilir: Binali Yıldırım, takipçi kazanmak için Meclis Başkanı'nın hesabını kendi üstüne yaptı

22’nci Dönem AKP Kütahya Milletvekili, 61’inci ve 62’nci Hükümetler’de Maliye Bakanı Yardımcısı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Mehmet Ali Kahraman

2014-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanı Müşaviri.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Mehmet Zeki Sayın

Çeşitli bakanlıklarda eski müşavir.

***

ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİN PATRONU HALK BANKASI

Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı / Süleyman Özdil

Albaraka Türk Bankası yöneticisi. İhlas Finans’ta da yöneticilik yaptı.

Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Maksut Serim

2003-2016 yılları arasında Başbakanlık Başmüşaviri. 12 yıl boyunca Başbakanlık “Örtülü ödenek”ten sorumlu tutuldu. 2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden sorumlu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı.

Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi/ Meltem Taylan Aydın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi.

Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Sezai Uçarmak

18 Ocak’tan itibaren Ticaret Bakanı Yardımcısı. AKP Ordu Milletvekili Aday Adayı.

Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Uysal: Eski Başakşehir Belediye Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.

Halk GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Selahattin Süleymanoğlu

AKP’den milletvekili adayı.

Halk GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Adil Mahmut Eroğlu

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nde eski şef, eski Başbakanlık Bakanlar Kurulu sekreteri. Eroğlu ayrıca, eski Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü ve Daire Başkanı. 19 Şubat’tan bu yana ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı.

***

AKSU VE YAKUT VAKIFBANK YÖNETİMİNDE

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih

Trabzonspor Eski Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Üstünsalih’in geçmişte Trabzonspor’un borçlarını “kontrol ettiği” ifade edildi.

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu

AKP’nin kurucu üyesi. Eski İçişleri Bakanı ve Devlet Bakanı, aynı zamanda eski milletvekili. Kaymakam ve valilik de yaptı.

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Şahap Kavcıoğlu

26’ncı Dönem AKP Bayburt Milletvekili. Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi yazarı.

Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi / Dilek Yüksel

23’üncü ve 24’üncü dönem AKP Tokat milletvekili.

Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi / Cemil Ragıp Ertem

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi.

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi / Sadık Yakut

AKP’nin kurucu üyesi. 21’inci, 22’nci ve 23’üncü dönem AKP Kayseri Milletvekili. Eski TBMM Başkanvekili

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi / Adnan Ertem

Vakıflar Genel Müdürü. Geçmişte Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı. AKP’li eski Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem’in de kardeşi.