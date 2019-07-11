Esenler Otogarı’nın otoparkı İSPARK’a devredildi

İstanbul Esenler Otogarı’nın otopark işletmesi resmen İBB’ye bağlı İSPARK’a devredildi.
İstanbul Esenler’de bulunan otogarın otoparkı, İSPARK yönetimine devredildi. Otogar gelirinin yüzde 25’inin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) aktarılacağı belirtildi. Otogara giriş çıkışlarda ise ilk 1 saat ücretsiz olacak.
FİRARİ GALİP ÖZTÜRK YÖNETİMİNDEYDİ
2016’daki darbe girişiminin ardından “15 Temmuz Şehitler Otogarı” adı verilen otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin (AVTER) sözleşmesi 4 Mayıs’ta sona ermişti.
Esenler Otogarı, Metro Turizm’in patronu, firari Galip Öztürk’ün kızı olan Ayten Öztürk Ünal’ın patronu olduğu AVTER yönetimi altındaydı.
‘TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ’
İmamoğlu, 29 Haziran’da yaptığı açıklamada, otogarın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, “Esenler Otogarı’nı yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz” demişti.