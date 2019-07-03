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03.07.2019
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Esenler Otogarı’na giriş ve çıkışlar kapatıldı: Hava destekli polis operasyonu

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İstanbul Emniyeti, Esenler Otogarı’nda otogarda hava destekli operasyon başlattı.

Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor.

Otogarın “özellikle karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapıldığı” belirtiliyor.

YOLCULARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Seyahat eden yolcuların giriş çıkışları kimlik kontrolüyle gerçekleşiyor.

Kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabiliyor.

Polisin operasyonu yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam ediyor.

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