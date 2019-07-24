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25.07.2019
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Esenler Otogarı’nın İSPARK’a devri durduruldu

birgun.net birgun.net

Mahkeme, Esenler Otogarı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK’a devrini durdurdu.

Esenler Otogarı, Metro Turizm’in patronu, firari Galip Öztürk’ün kızı olan Ayten Öztürk Ünal’ın patronu olduğu AVTER yönetimi altındaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran’da yaptığı açıklamada, otogarın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, “Esenler Otogarı’nı yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz” demişti.

İstanbul Esenler Otogarı’nın otopark işletmesinin İBB’ye bağlı İSPARK’a devredilmesi planlanıyordu.

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