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10.06.2019
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Esenler’de eşi ve iki çocuğunu ağır yaralayan baba 7. kattan atlayarak intihar etti

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Esenler’de Suriyeli bir kişi, eşini ve iki çocuğunu silahla yaraladıktan sonra, 7. kattan atlayıp yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi’ndeki binadan bir şahsın yere düştüğünü gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirtilen şahsın 7. kattaki evine gitti. Evde, şahsın eşi ve iki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk araştırma sonucu, Suriye uyruklu şahsın eşini ve iki çocuğunu vurduktan sonra 7. kattan atlayıp yaşamına son verdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemeler sürüyor.


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