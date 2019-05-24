Esenyurt Belediyesi’nde intihar girişimi: Evini su basan yurttaş isyan etti

İstanbul Esenyurt’ta şiddetli yağış nedeniyle evine su bastığı için isyan eden bir kişi, bıçakla belediye binasına girerek intihar teşebbüsünde bulundu.

Sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir yurttaş elindeki bıçakla Esenyurt Belediyesi’ne gitti.

Yanlış bağlantı yüzünden evine sürekli su bastığını söyleyen kişi, boğazına bıçak dayayarak intihar etmek istediği söyledi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kişi, yaklaşık 1 saat boyunca bıçağı elinden bırakmadı.

Bir süre sonra ikna olan şüpheli, polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.