Esenyurt halkı hâlâ mağdur!

İstanbul Esenyurt’ta konut mağdurlarının sorunu hala çözülmedi. Çeşitli inşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini belirten Esenyurtlular Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak eylem yaptı.

Uluslararası Tüketiciler Derneği Genel Başkanı’nın da katıldığı eylemde, yurttaşlar haklarının gasp edildiğini söyledi. Yurttaşlar, konuya ilgi gösterilmesi için yetkililere seslendi.



Mart ayı başında bir eylem daha yapmış olan Esenyurt, o zaman da “Mağdurlarız, burada 4-5 bin aile mağdur. 2012 yılında bize sunulan projeyi bizler maket üzerinden kabul ettik. Bizleri resmen mağdur etti. Bize tutarsız açıklamalar yapıyor.

Bizden para talep ediliyor. Biz bu parayı veremiyoruz. İnsanlar buradan aldıkları kira yardımıyla kiralarını ödüyorlardı. İnsanlar kiralarını ödeyemeyecek durumda. Çoğu arkadaşımız icralık durumdalar. Biz mağduruz devletin bize yardım etmesini istiyoruz’’ demişti.