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09.07.2019
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Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın

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Esenyurt’ta elbise askısı üreten plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, binada hasar oluştu.

Hadımköy, Isıso Sanayi Sitesinde bulunan ve elbise askısı ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 17.50’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yoğun duman yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yüz kişinin çalıştığı öğrenilen fabrikada yangın nedeniyle işçiler servislere bindirilerek evlerine gönderildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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