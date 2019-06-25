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25.06.2019
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Eserinizle övünün sistem sıfır çekti

Bir milyonu aşkın öğrencinin katıldığı LGS sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci sıfır çekerken, sınavdan 565 şampiyon birden çıktı. Kız öğrencilerin başarısının, erkek öğrencileri katlaması dikkat çekti

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Bir milyonu aşkın öğrencinin 139 bin kontenjan ayrılan liselere girmek için yarıştığı Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 72 bin öğrenci Matematik testinde, bin 338 öğrenci ise Türkçe testinde sıfır çekti. Öğrencilerin 20 soruluk Matematik testindeki doğru yanıt ortalaması 5 olurken kız öğrenciler bütün derslerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan liselere geçiş sınavında binlerce öğrenci Matematik ve Türkçe sınavlarında başarısız oldu.

MEB’in istatistiklerine göre, 1 milyon 29 bin 555 öğrenci sınava katıldı. Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yüzde 85’inin sınava girmesi, öğrencilerin MEB’in sınavsız yerleştirme modeline olan güvensizliğini ortaya koydu.

Sözel ortalamaları düşük

MEB’in LGS Değerlendirme Raporu’nda sınava giren öğrencilerin Matematik testindeki başarısızlığı dikkat çekti. Buna göre, adaylar 20 soruluk Matematik testinde ortalama 5 doğru yanıt verebildi. Öğrencilerin 20 soruluk Fen Bilimleri testindeki doğru yanıt ortalaması ise 9,97 oldu.

Öğrenciler, sözel bölümde de beklenilen başarıyı gösteremedi. Türkçe testindeki 20 soruya ortalama 11,75 doğru yanıt verebilen öğrencilerin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testindeki doğru yanıtlarının ortalaması sırasıyla 6,88 ve 6,83 olarak gerçekleşti. Sınava giren ve ortaokul mezuniyetine kadar yedi yıl zorunlu İngilizce dersi alan öğrenciler, 10 soruluk İngilizce testine ortalama 4,65 doğru yanıt verebildi.

Binlerce öğrenci sıfır çekti

LGS’nin sayısal bölümü için cevaplama süresi bu yıl 80 dakikaya çıksa da öğrencilerin büyük bölümü, soruların yarısını boş bıraktı. Buna göre;

• Matematik sorularının yüzde 40’ı,

• Yabancı dil sorularının yüzde 22’si,

• Fen bilgisi sorularının yüzde 10’u,

• Türkçe sorularının ise yüzde 6,8’i boş kaldı.

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Verilere göre,

• Türkçe testinde bin 338 öğrenci,

• İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 13 bin 700,
• Din Kültürü testinde 8 bin 236,

• Fen Bilimleri testinde 4 bin 837,

• Matematik testinde 72 bin öğrenci sıfır çekti.

• Yabancı dil alt testinde de 100 bin öğrenci hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı.

Başarı aileyle ilişkili

Ailelerin eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin başarılarının da arttığı görüldü. Buna göre, anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin puan ortalaması 278,89, lisansüstü olan öğrencilerin puan ortalaması ise 406,75 olarak belirlendi.

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Kız öğrenciler daha başarılı

LGS’ye giren kız öğrencilerin başarısı, erkek öğrencileri katladı. Matematik testinde erkek öğrencilerle eşit oranda doğru yanıt veren kız öğrenciler, kalan bütün derslerde erkeklere fark attı. Kız öğrenciler en fazla başarıyı Türkçe dersinde gösterdi. Bu seneki LGS’de dikkat çeken bir diğer nokta ise 565 öğrenci soruların tamamını doğru yanıtladı. 2018 yılındaki sınavda 18 öğrenci soruların tamamını doğru yanıtlamıştı.

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