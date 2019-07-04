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05.07.2019
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“Eserler ait olduğu yerde güzeldir” imza kampanyası devam ediyor

Antalya Tanıtım Vakfı’nın ülke dışına giden eserlerin iadesi için başlattığı proje sürüyor.

birgun.net birgun.net

Tuğçe Çınar

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), kentin tarihi ve kültürel mirasını ön planda tutmak amacıyla yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için bir proje başlattı.

Bir yıl sürecek proje kapsamında toplanan imza sayısı ve eserlerin geri iade edilmesi talebi UNESCO’ya iletilecek. Proje change.org’da başlatılan “Eserler ait olduğu yerde güzeldir.” imza kampanyasıyla devam ediyor.

Başlatılan proje kapsamında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açılış yapılmıştı. Halihazırda Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yurt dışında müzelerde sergilenmekte olan eserlerin fotoğraflarından oluşan bilgilendirme panoları yerleştirildi ve dış hatlar terminalinin önüne Xanthos’tan yurt dışına götürülen Nereidler Anıtı’nın orijinaline uygun yapılan replikası kuruldu. Nereidler Anıtı’nın yanına Prof. Dr. Nevzat Çevik’in hazırlamış olduğu projeyi anlatan broşürler ve anıtın yer aldığı kartpostallar yerleştirildi. Bu sayede gelen turistler, kartpostallar üzerindeki tanımlanan QR kodlarla; culturalheritages.org web sitesinden konu hakkında bilgi alırken, aynı zamanda change.org’da başlatılan “Eserler ait olduğu yerde güzeldir.” imza kampanyasına yönlendiriliyor.

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