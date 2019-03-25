Eşini ütü kablosuyla vahşice katleden erkeğe ‘tahrik indirimli’ 21 yıl hapis cezası

İzmir’in Tire ilçesinde eşini ütü kablosuyla boğup daha sonra bıçaklayarak öldüren sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bayram Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, “Eşini kasten öldürmek” suçundan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

‘TAHRİK İNDİRİMİ’ VERİLDİ

Mahkeme heyeti, “Eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı Korkmaz’ın bu cezasını, “cinayeti tahrik altında işlediği” gerekçesiyle 21 yıla indirdi.

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Heyet, hakkında iyi hal indirimi uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CİNAYET

İzmir’in Tire ilçesindeki Bahariye Mahallesi’nde yaşayan Bayram Korkmaz, 2016’nın Aralık ayında, bir süre ayrı yaşadığı eşi Kader Korkmaz’la tartışmış, ütü kablosuyla boğduğu eşini daha sonra bıçaklamıştı. Olayın ardından teslim olan Korkmaz hakkında “Eşini kasten öldürmek” suçlamasıyla dava açılmıştı.