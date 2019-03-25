9.5 C
Istanbul
25.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Eşini ütü kablosuyla vahşice katleden erkeğe 'tahrik indirimli' 21 yıl hapis cezası

Eşini ütü kablosuyla vahşice katleden erkeğe ‘tahrik indirimli’ 21 yıl hapis cezası

birgun.net birgun.net

İzmir’in Tire ilçesinde eşini ütü kablosuyla boğup daha sonra bıçaklayarak öldüren sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bayram Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, “Eşini kasten öldürmek” suçundan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

‘TAHRİK İNDİRİMİ’ VERİLDİ

Mahkeme heyeti, “Eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı Korkmaz’ın bu cezasını, “cinayeti tahrik altında işlediği” gerekçesiyle 21 yıla indirdi.

İlginizi çekebilir:  Aydın'da kadın cinayeti

Heyet, hakkında iyi hal indirimi uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CİNAYET

İzmir’in Tire ilçesindeki Bahariye Mahallesi’nde yaşayan Bayram Korkmaz, 2016’nın Aralık ayında, bir süre ayrı yaşadığı eşi Kader Korkmaz’la tartışmış, ütü kablosuyla boğduğu eşini daha sonra bıçaklamıştı. Olayın ardından teslim olan Korkmaz hakkında “Eşini kasten öldürmek” suçlamasıyla dava açılmıştı.

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

birgun.net -
Bayburt'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği...
Devamını Oku

Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

AB, anlaşmasız Brexit hazırlıklarını tamamladı

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), 12 Nisan'da anlaşmasız Brexit'e yönelik ulaşım, finans, eğitim, sosyal...
Devamını Oku

Belediye-İş’ten Tunç Soyer’e destek

BİRGÜN İZMİR -
Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e desteğini...
Devamını Oku

Rus basını: Rusya, Venezuela’ya 100’den fazla asker gönderdi

birgun.net -
Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton...
Devamını Oku

Doku Sanat Galerisi’nde “Yüzleşme”

birgun.net -
Perincan Yalnızcık’ın 17’nci sergisi “Yüzleşme”, 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle...
Devamını Oku

Ayşenur Arslan gözaltına alınma sürecini anlattı

birgun.net -
Gazetemizin yazarı Ayşenur Arslan, Halk TV'de hazırladığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Hürriyet’e: Haddinizi bilin

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku

Marmaray’da yolcular isyan etti

birgun.net -
Seçim nedeniyle yenileme çalışmaları hızlıca bitirilen ve 2. etabının 12 Mart'ta açıldığı...
Devamını Oku

Hubble Teleskobu, Messier 49 Galaksisi’ni fotoğrafladı

birgun.net -
Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 56 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 49 Galaksisi'ni görüntüledi.
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi