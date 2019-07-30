Eski AKP yöneticisi: AK Parti din değildir ki oradan ayrılan hain olsun

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan’ın yeni parti kurmaya hazırlanan AKP’lilere yönelik, “İhanetlerin içerisinde olanlar en ağır bedeli öder” açıklamalarına tepki gösterdi. AKP’nin özgürlükçü ve demokrat yanını kaybettiğini vurgulayan Özdağ, Erdoğan’a, “AK Parti dini bir kurum veya doğrudan doğruya din değildir ki oradan ayrılan hain olsun.” eleştirisini yöneltti.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın sorularını yanıtlayan Özdağ, şunları söyledi:

“AKP TOPLUMUN KORKULARINA HİTAP ETMEYE BAŞLADI”

AK Parti kurulurken yoksullukla, yolsuzlukla mücadele, özgürlük ve demokrasi vaat etmişti. Başlarda özgürlükçü demokrat bir çizgi izledi. Ekonomide kısmi başarılar elde etti. Ancak zamanla kendini devletle özdeşleştirerek özgürlükçü demokrat yanını kaybetti. Ekonomik sıkıntılar baş gösterince de bütün gücünü iktidarı kaybetmemek üzerine bina etti. Barışçı, barıştırıcı dili değişti. Toplumun hayallerine değil korkularına hitap etmeye başladı, sevdirerek, ikna ederek oy almanın yerini korkutarak oy alma düşüncesi aldı. Bu süreçte ortak akıldan uzaklaşılarak tek kişinin her şey, herkesin hiç bir şey olduğu bir düzene geçildi. Netice ortada. Artık toplumun geleceğine hitap edemiyoruz, geçmişi anlatarak geleceği kurtarmaya çalışıyoruz. Vaatlerimiz kalmadı, inandırıcılığımızı kaybettik.

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‘BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLUDUR’

(Yeni sistemin Türkiye’ye uyup uymadığı sorusu üzerine) Eğer 24 Haziran’dan sonra sorunlarımız azalmış, vaat edilenler gerçekleşmişse uymuştur, sorunlarımız derinleşmişse uymamıştır. Ne denilmişti, “terör bitecek” bitti mi? “Meclis güçlenecek”, güçlendi mi? “Bürokratik vesayet bitecek”, bitti mi, daha kötüsü geldi, “ekonomi uçuşa geçecek” geçti mi, neyi vaat ettiysek tam tersi oldu. Meclis, bakanlıklar sembolik hale geldi. Kurumların içi boşaltıldı, yargı siyasallaştı, devletin birliğini, milletin bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı sadece AK partilileri temsil eder hale geldi. Dünyada böyle bir sistem yok. Buna başkanlık sistemi demek dünyadaki örneklerine hakaret olur. Hiçbir başkanlık sisteminde yakın akrabalar bakan olamaz; işte ABD, var mı böyle bir şey. Tarihi birikimimiz açısından da bu sistem bize uygun değil, Osmanlı’da da Selçuklu’da da sultanın padişahın yanında mutlaka bir veziri azam, yani başbakan olmuştur. Bu sistem yanlıştı, bir ihtiyacın sonucu da değildi; tamamen kişiye endeksli bir sistemdir ve değiştirilmesi zorunludur.

“İNSANLAR BİRBİRİNE DÜŞMAN HALE GELDİ”

Milet ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, tehdit edici siyasetten bıktı, aynı binada oturan, aynı camide namaz kılan, aynı kahvede çay içen insanlar birbirine düşman hale geldi. Biz barıştıracağız, bize oy vermeyene oy veren kadar saygı duyacağız. Herkesin hakkını, hukukunu kendi hukukumuz gibi koruyacağız. Bize de anketler geliyor. Bugün AK Parti’ye oy verenlerin en az yarısı mutsuz, bu en az yarısı kerhen oy veriyor demek. Türkiye’nin enerjisi, imkanları yanlış siyasetlerle heder edildi. Bir gün tarih kavgası yaptık, bir gün Lozan, bir başka gün Atatürk.

“AK PARTİ DİNİ BİR KURUM DEĞİLDİR Kİ AYRILAN HAİN OLSUN”

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” ifadesiyle ilgili olarak) Biz tehditle, riskle dolu bir hayatın içinden geliyoruz, tehdit bizi korkutmaz tam aksine daha da cesaretlendirir. Kimse parti kuruyor diye hain olmaz. İmanda teklik, siyasette, fikir ve düşünce de çoğulculuk esastır. AK Parti dini bir kurum veya doğrudan doğruya din değildir ki oradan ayrılan hain olsun. Yeryüzünde İslam’ı temsil eden kişi veya kurum da yok. Bugün uygulanan politikaların yanlışlığı ortaya çıktığına göre, farklı yolları denemenin gerekliliği de kendiliğinden anlaşılır. Nobranlık, vefasızlık yapmak istemiyorum, yoksa bu hain lafına vereceğim çok cevap var.