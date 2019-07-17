Eski AKP’li vekilden yeni iddia: FETÖ 2011’de AK Parti’ye 50 kişilik liste verdi, Erdoğan 3 kişiyi aldı

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, FETÖ’yle ilgili “2011’de AKP’ye 50 kişilik liste verdiler. Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı” iddiasını ileri sürdü.

Sözcü‘den Veli Toprak‘ın haberine göre, eski AKP’li vekil Selçuk Özdağ’ın söz konusu iddiası şu şekilde:

“Bir partiyi, siyaset kurumunu FETÖ’cü diye itham etmek doğru değil. Bu örgüt önemli gördüğü her kurumda olmak için çalışmış, ele geçiremediği kurumu da manipüle etmeye çalışmış. Her partide adamları var, az veya çok. 2011’de AK Parti’ye 50 kişilik liste verdiler. Recep Tayyip Erdoğan kırmızı kart gösterdi, sadece 3 kişiyi listeye aldı.”



