23.1 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Eski AKP'li vekilden yeni iddia: FETÖ 2011'de AK Parti'ye 50 kişilik liste...

Eski AKP’li vekilden yeni iddia: FETÖ 2011’de AK Parti’ye 50 kişilik liste verdi, Erdoğan 3 kişiyi aldı

birgun.net birgun.net

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, FETÖ’yle ilgili “2011’de AKP’ye 50 kişilik liste verdiler. Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı” iddiasını ileri sürdü.

Sözcü‘den Veli Toprak‘ın haberine göre, eski AKP’li vekil Selçuk Özdağ’ın söz konusu iddiası şu şekilde:

“Bir partiyi, siyaset kurumunu FETÖ’cü diye itham etmek doğru değil. Bu örgüt önemli gördüğü her kurumda olmak için çalışmış, ele geçiremediği kurumu da manipüle etmeye çalışmış. Her partide adamları var, az veya çok. 2011’de AK Parti’ye 50 kişilik liste verdiler. Recep Tayyip Erdoğan kırmızı kart gösterdi, sadece 3 kişiyi listeye aldı.”


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,416AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Eski AKP’li vekilden yeni iddia: FETÖ 2011’de AK Parti’ye 50 kişilik liste verdi, Erdoğan 3 kişiyi aldı

birgun.net -
TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk...
Devamını Oku

Ulamış Köy Tiyatrosu’nun belgeseli, Docademia’nın resmi seçkisinde

BİRGÜN İZMİR -
Seferihisar’ın Ulamış Köyü’nde Seferihisar Belediyesi bünyesinde oluşturulan Ulamış Köy Tiyatrosu kıtalar arası bir üne...
Devamını Oku

AKP’li vekil şehir hastanelerindeki vurguna isyan etti: ‘Canımı sıkan şeyler oluyor’

birgun.net -
Kâr amacıyla işletilen şehir hastaneleri ile özel hastanelerdeki sağlık vurgunlarına AKP Giresun...
Devamını Oku

‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin afişi yayınlandı

birgun.net -
BluTV’nin özel yapımı olarak 6 yıl aradan sonra 25 Temmuz’da geri dönmeye...
Devamını Oku

Şimdi de savaş uçağı gündemde: Rusya’dan ‘Neden olmasın’ yanıtı

birgun.net -
Rusya'nın sattığı S-400'ler Türkiye'ye gelmeye devam ederken şimdi de savaş uçağı satın...
Devamını Oku

MMO: Temmuz zammıyla elektrik, son bir buçuk yılında yüzde 50–98,2 oranında arttı

birgun.net -
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Makina Mühendisleri Odası "2019 Temmuz...
Devamını Oku

Fitch’ten Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden...
Devamını Oku

Afrika dışında yaşayan en eski Homo sapiens bulunmuş olabilir

birgun.net -
Biliminsanlarına göre 1978’de Yunanistan’ın güney sahilindeki uçurum mağarasında bulunan bir kafatası, Afrika...
Devamını Oku

Bu da oldu: ‘Köprüde askerin kafasını ben kestim’ diyen şahıs ‘kinaye’ yapmış

birgun.net -
15 Temmuz darbe girişiminde köprüde bir askerin kafasını kestiğini yazan Yusuf Tosun...
Devamını Oku

Ahmet Ümit Yapı Kredi Yayınları’na geçti

birgun.net -
Polisiye romanın usta kalemi yazar Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları'na geçti.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi