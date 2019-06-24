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25.06.2019
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Eski Bakan Yücel Seçkiner hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Böbrek rahatsızlığı şikayetiyle on gün önce Ankara’daki Güven Hastanesi’ne kaldırılan Seçkiner, yaşamını yitirdi.

Seçkiner için 26 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tören düzenlenecek. Öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde askeri törenin ardından cenaze namazı kılınacak Seçkiner, Karşıyaka’da toprağa verilecek.

Yücel Seçkiner kimdir?

Jandarma Subay ve Astsubay Okulları’nda öğretim görevlisi ve öğretim kurul başkanı olarak çalışan, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirilen Seçkiner, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

19, 20 ve 21. dönem Ankara milletvekili olan Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği’nin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak:AA

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