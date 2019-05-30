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30.05.2019
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Eski Danıştay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz’a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Boyraz, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Boyraz ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Orhan Boyraz’a, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan TCK’nin 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK’nin 62’nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Boyraz hakkında “adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı”na hükmetti.

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