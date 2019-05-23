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24.05.2019
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Eski Danıştay üyesine FETÖ’den hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci FETÖ üyeliği suçlamasıyla 10 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

birgun.net birgun.net

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görülen davada eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Eğerci, ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespitleri de reddetti.

Eğerci ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi. Mahkeme “örgüt üyeliği” suçlamasıyla indirimler de uygulayarak 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Eğerci’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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