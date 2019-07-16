Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez AKP’lilerle vakıf kurdu

İsmail Arı

Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez, 100 bin TL sermayeli İslam Düşünce Vakfı kurdu.

Vakfın yönetim kurulunda AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AKP Kahramanmaraş milletvekili aday adayı Mustafa Sarıbıyık ve AKP Konya milletvekili aday adayı Mehmet Fevzi Mutlu da yer aldı.

Resmi Gazete’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kuruluş ilanında vakfın amacı, “İslam’ın ana kaynaklarını esas alarak; insanı, toplumu ve evreni bütün olarak gören bir bakış açısıyla, disiplinler arası yöntem ve bilimsel metotlar kullanılarak İslam toplumlarına ve insanlığa bilgi düşünce ve değer üretmek” olarak belirtildi.