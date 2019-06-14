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14.06.2019
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğuna devam kararı

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HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı ve hakkında hazırlanan 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle oluşturulan davanın 12’nci duruşması Sincan Cezaevi Kampüsünde bulunan Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ’ın avukatları hazır bulundu.

Bazı HDP’li milletvekillerin de takip ettiği duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Yüksekdağ, Şırnak ve Van’daki konuşmalarından dolayı hazırlanan fezlekelere ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yüksekdağ, konuşmalarının içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını dile getirdi.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen dosyada bir cenaze törenine katıldığı için suçlandığını söyleyen Yüksekdağ, cenaze törenine katılmanın insani bir durum olduğunu ifade etti.

Yüksekdağ, “Bir siyasetçi olarak o cenaze törenine katılmayı kendime hak olarak görüyorum. Eylemimin amacı tamamen insani. Devletin beni ve o cenaze törenine katılanları o kategoriye hapsetme hakkı yoktur. Katılmış, orada 5 cümle kurmuşum. Cenaze töreninde yaptığım konuşmanın kriminal bir olaymış gibi yansıtılmasını kabul etmiyorum. Pankart açılmış, fotoğraflar taşınmış, çok mu mühim? Bunların benim karşıma bir suç unsuru olarak çıkarılmasını doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

Figen Yüksekdağ, 2015’te Van’da yaptığı demokratik özerklikle ilgili konuşmalarında da suç unsuru bulunmadığını belirtti.

Avukatların beyanının ardından ara karar açıklayan mahkeme, Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı erteledi.

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