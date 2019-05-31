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01.06.2019
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Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok

birgun.net birgun.net

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bugün açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, “Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok” dedi.

Twitter’dan açıklama yapan Yılmaz, “2019 yılı 1. çeyrek büyüme rakamı açıklandı. İç talep ağırlıklı büyüme modelimiz çerçevesinde %7.2 artan devlet harcamalarına rağmen ekonomi %2.6 küçülmüştür. Sabit sermaye oluşumu son üç çeyrektir negatif: Kemerleri bağlayın tunelin ucunda ışık yok. Bir süre düşük büyümeye hazır olun” ifadelerini kullandı.

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