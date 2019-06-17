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17.06.2019
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Mısır’ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

birgun.net birgun.net

Mısır’ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. 

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi’nin ölümüne ilişkin olarak, “Şehidimize Allah’tan rahmen diliyoruz“ dedi.

MISIR’DA ALARM  DURUMU İLAN EDİLDİ

Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi’nin ölümünün ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

Diyanet İşleri’nden açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Muhammed Mursi kimdir?

61 yaşındaki Muhammed Mursi, Müslüman Kardeşler’in öne çıkan isimlerinden. Uzun yıllar ABD’de eğitim gören Mursi, ilk olarak 1980’lerde Şarkiya’da Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı “antisiyonist komitede” yer aldı. 2000-2005 yılları arasında Mısır parlamentosunda bağımsız milletvekilliği yapan Mursi, 2008 yılında tutuklandı. 8 ay tutuklu kalan Mursi, hapishaneden kaçtı. 

Mısır’daki ayaklanmalar sırasında Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi’nin başkanı seçildi. Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri’nde Müslüman Kardeşler’in aday gösterdiği Hayrat Şatır’ın diskalifiye olması ile aday gösterildi. 61 yaşındaki Mursi, 22-23 Mayıs’ta düzenlenen başkanlık seçimlerinin ilk turunda % 25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turdan da, %51.73 oy alarak, Mısır’ın 5.cumhurbaşkanı oldu.

Mursi, 30 Haziran 2013’te başlayan kitlesel eylemlerin ardından, Mısır Ordusu tarafından devrilmişti.

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