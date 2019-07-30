Eski sendikacı İsmet Kılıç, Slovenya sınırında tutuklandı

Türkiye kökenli Almanya vatandaşı İsmet Kılıç’ın, Slovenya’da tutuklandığı öğrenildi.

Evrensl’in haberine göre eşi Nurgül Kılıç, İsmet Kılıç’ın, Hırvatistan tatilinden dönerken, hakkında 1996’da Türkiye’de verilen tutuklama kararı gerekçe gösterilerek Interpol tarafından Slovenya sınırında gözaltına alındığını açıkladı.

22 yıldan beri Almanya’nın Duisburg şehrinde yaşayan, 2009’dan beri Almanya vatandaşı olan Kılıç, 1992-1995 yılları arasında BEM-SEN, Tüm Belediye Emekçileri Sendikasında yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmıştı.

Ankara DGM’de yargılanan, 1996 yılında hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılıp 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kılıç, 1997’de Almanya’ya iltica etti ve 1998’de sığınma hakkı elde etti.

26 Temmuz’dan beri Slovenya’nın Koper şehrindeki Ankaranska 3B cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilen Kılıç’ın ailesi ve dostları tarafından yapılan yazılı açıklamada yetkililerden Almanya’da serbest meslek sahibi olarak çalışan, boş zamanlarında değişik derneklerde koro yöneten İsmet Kılıç’ın en kısa zamanda serbest bırakılması için çaba harcanması istendi.