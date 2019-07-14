Eski TFF yöneticisinden skandal sözler: Böyle savundu; kurunun yanında yaş da yanacak!

AKP Grubu tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan ve muhalefetin ağır eleştirileri altında kabul edilen yeni Sporda Şiddet Yasası’na Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin hak ihlali ihtimallerine karşın sahip çıktı.

İMKB Başkan Danışmanlığı ve Çukurova Holding, Doğan Holding, Anadolu Holding gibi şirketlerde görev yapan eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Prof. Dr. Alkin, yeni düzenleme ile suçsuz insanların da suçlanabileceğini ancak buna karşın düzenlemenin “isabetli” olduğunu söyledi.

POLİSE VE SAVCIYA YORUM HAKKI

“Kurunun yanında yaş da yanacak ama gerekli” diyen Alkin, yasa ile savcılara ve polislere “yorum hakkı” tanındığını da söyledi. Kamuoyunda ve uluslararası hukukta kabul edilmeyen “yorum hakkı”nın şart olduğunu iddia eden Alkin, “1980’lerde Margaret Thatcher’ın da yaptığı gibi oldukça sert hazırlanmış, emniyet güçlerinin ve savcıların yorum kabiliyetine de güvenen bir düzenleme yapılmış” dedi.

BEŞİKTAŞLILAR RIHTIMDA BULUŞUNCA

Düzenleme ile rıhtımda buluşarak stada giden Beşiktaş taraftarlarının stad dışından itibaren denetim altına alınacağına dikkati çeken Alkin, bu uygulamayı da savundu. Alkin, “Öyle bir tarif edilmiş ki mesela, Beşiktaşlılar İnönü’ye, Vodafone Arena’ya giderken, rıhtımda buluştuğu anda, yan yana gelip yürümeye başlıyorsa burası da spor alanı sayılıyor. Galatasaray taraftarları stadyuma metroyla geçiyor. 200 taraftarın metronun içinde ya da dışında yaptıkları tezahürat Kanun’da yer alan şiddete teşvik tanımlamalarına giriyorsa, hem emniyet hem de savcıların görev yapmaları gibi bir durum var” diye konuştu.