Eski vekil hala kendisine tahsis edilen kamu aracını kullanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli için dün Meclis’te düzenlenen törene katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, bürokrat kökenli eski bir milletvekiliyle ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

Durmuş Yılmaz, sosyal medyada “Biraz önce TBMM eski Bşklarından Bozbeyli’nin cenaze namazın katıldım. Allah rahmet eylesin. Cenazede gördüm ki sonradan milletvekili de olan eski bir bürokrat, şu anda hiç bir resmi görevi olmamasına rağmen bürokratken kullandığı kamu aracını şoförlü kullanmaya devam ediyor. Çok yazık” mesajını paylaştı.