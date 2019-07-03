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03.07.2019
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Eski Yargıtay üyesine FETÖ’den hapis cezası

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FETÖ suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu’nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık İsmail İnceoğlu hakim karşısına çıktı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İnceoğlu, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti. FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmadığını iddia eden İnceoğlu, ByLock’u da kullanmadığını savundu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Mahkeme, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, İnceoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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