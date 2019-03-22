Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Çiftçiye can suyu vereceğiz

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na yeniden aday gösterdiği mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, BirGün’ün sorularını yanıtladı. Kırsal Kalkınma Projeleri’ni çok önemsediği belirten Büyükerşen, üreticiye 2 buçuk milyon marul fidesi ve 260 bin domates fidesi dağıtıldığını anlattı.

Tarımda kooperatifleşmeye ağırlık verdiklerini ifade eden Büyükerşen, “Biz can suyu vereceğiz, köylümüz, çiftçimiz bunu devam ettirecek” dedi. Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde geride kalan 20 yılda çok sayıda iş yaptıklarını söyleyerek Eskişehir’in, “Örnek kent” haline geldiğinden övgüyle söz etti.

• Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde 20 yılı geride bıraktınız. Sizi yeniden aday olmaya iten en önemli motivasyon neydi?



Eskişehir ve Eskişehirliler… Şehirde ne zaman dolaşmaya çıksam, ne zaman bir açılışta, etkinlikte Eskişehirlilerle bir araya gelsem, bana söyledikleri ilk cümle, “Hocam bizi sakın bırakma” oluyor.



Göreve başladığım günden bugüne yaptıklarımızla Eskişehir’e farklı bir kimlik kazandırdık. O çabaların sonuçları da artık meyvesini vermeye başladı. Örneğin turizm alanında, kültür sanat alanında, sosyal yaşamın her alanında önemli gelişmeler kaydettik. Önümüzdeki dönemde, yapılan tüm bu olumlu çalışmaların ve gelişmenin temellerini daha sağlam hale getirmek, şehrin değişimini sağlayan unsurların kurumsallaşmasını ve daha kalıcı hale gelmesini sağlamak istiyorum.



Şehir merkezinin dışında bulunan 12 ilçemizde de, benzer bir değişim ve gelişim modelini hayata geçirmek istiyorum. Rutin belediyecilik hizmetlerinden söz etmiyorum. Onları zaten yapıyoruz ilçelerimizde. Kırsal kalkınma ve tarımsal destekten söz ediyorum. Köylünün, çiftçinin üretim modellerini yenileştirmek ve daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak, temel amacım bu.

• Başkanlıkta geride kalan 20 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreçte, “Başardık” dediğiniz projelerinizden bahsedebilir misiniz?



Son yıllarda dünyanın diğer ülkelerinden de övgü dolu sözler duyuyoruz. Dünya şehircilik literatüründe Eskişehir’den söz edilmeye başlanması önemli.



O kadar çok projeyi hayata geçirdik ki, hangi birinden başlayacağımı bilemiyorum. Porsuk Islah Projesi, şehir içi ulaşımda tramvay sistemine geçiş, dünya standartlarında arıtma tesisleri, Türkiye’nin en büyük tematik parklarından üçü. O parkların içinde her yaştan Eskişehirliye yönelik, göletler, Bilim Deney Merkezi, Uzay Evi, Su Altı Dünyası, Hayvanat Parkı, yapay plaj, yedi adet tiyatro sahnesi, kültür-sanat merkezleri, çöplerden elektrik enerjisi üreten Katı Atık Bertaraf Tesisi, Odunpazarı Evleri, Müzeler Kompleksi, Balmumu Heykel Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi… Açılışını geçtiğimiz günlerde yaptığımız Büyük Ulus Anıtı. Bunlar hemen aklıma gelenler.



GELİŞİM DEVAM EDECEK



• Yeniden seçilmeniz durumunda Eskişehir’de neler değişecek?



Şehirlerin ihtiyaçları asla bitmez. Zira şehirler yaşayan bir canlı gibidir, insan gibidir. O yüzden, ihtiyaçları, eksikleri, istekleri hiçbir zaman bitmeyecek. Zaten bu bittiği an, şehir de biter. O nedenle, başlayan değişim ve gelişim süreci devam edecek. Önümüzdeki dönem, ilçelerimizle daha çok ilgilenmek istiyorum.

• Türkiye’de, “Çağdaş belediyecilik” denildiğinde ilk akla gelen belediyelerden biri de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Belediyecilik anlayışınızı anlatabilir misiniz?



Ben hayatım boyunca hep bu şehirde yaşadım. Akademi Başkan Yardımcılığı, Akademi Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi kurucu rektörlüğü yaptım. 1962’de Akademi’den mezuniyetimden 1993 yılında çıkan bir yasa nedeniyle rektörlüğü bırakmama kadar, 20 yıl da büyükşehir belediye başkanlığı deseniz, hayatımın 50 yılı bu şehir için çalışmakla geçti.



O nedenle Eskişehirliler için gerekli ve yararlı olacağına inanmadığım hiçbir şeyi yapmam. Yapmayacağım, yapamayacağım şeylerin sözünü vermem, söz verdiklerimi yaparım. Eskişehirlinin ve bu devletin parasını asla boş yere harcamam.

• AKP ve MHP seçmeninden oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz?



Biliyorsunuz özellikle yerel seçimlerde, adaylardan çok duyduğumuz klasik bir söz vardır, “Ben şehirdeki herkesin oyuna talibim” şeklinde. Ben girdiğim dört seçimin ilk üçüne DSP’den aday olarak girdim. 1999’da rahmetli Ecevit, birlikte yapılan seçimlerde birinci parti olarak çıkmıştı. 2004 seçiminde AKP yeni iktidara gelmişti ve güçlü bir rüzgar yakalamıştı. 2009’da ise, rahmetli Ecevit’in vefatının ardından DSP büyük bir düşüş yaşamış ve ülke çapında yüzde 1’lerde kalmıştı. Ben o seçime yine DSP listelerinden girdim ve yüzde 51,7 oy alarak seçildim. 2014 seçiminde ise CHP’den seçildim. Sorduğunuz şey geçmişte gerçekleşti. Şimdi de, Eskişehirlilerle bir araya geldiğimde, birçok hemşehrimden bu yönde şeyler duyuyorum.



KIRSAL KALKINMA PROJELERİ



• Yeni dönem için öngördüğünüz projelerinizden bahsedebilir misiniz?



Tramvay Hatlarını Genişletme Projemiz, yeni mahalleleri kapsayacak şekilde devam edecek. Kentsel Dönüşüm Projeleri, 1/25 binlik planla belirlenen düzenleme kapsamında gerekli imar planlarının yapılması var. Bunlar rutin olanlar. Bunların dışında, kafamda, Eskişehir’e bir Eskişehir daha ekleyecek projeler hazır.



Ancak üzerinde önemle durduğum bir konu, Kırsal Kalkınma Projeleri. Bu konuda örnek olacak önemli çalışmalar yaptık. 2,5 milyon hibe marul fidesi, 260 bin domates fidesi dağıttık üreticiye. Yine, 40 tanesi gebe, 50 manda hibe ettik. İpekböcekçiliğini yeniden canlandırmak için dut fidesi yetiştiriyoruz. Yaklaşık 200 bin dut fidesini yine ücretsiz dağıttık. Ben buna “can suyu” diyorum. Yani biz can suyunu vereceğiz, köylümüz, çiftçimiz bunu çoğaltarak devam edecek. Kooperatifleşmeye ağırlık vermelerini ve bu yolla ticari alanda da kendilerinin satış yapabilmeleri için çalışmalarında yardımcı oluyoruz.