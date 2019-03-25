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26.03.2019
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Eskişehir Newrozu’nda gözaltına alınan 4 HDP’li serbest

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Eskişehir’de, Newroz kutlamalarındaki konuşmalarında “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında parti meclisi üyesi Alper Öztürk’ün de bulunduğu 4 HDP’li, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Eskişehir Teşkilatı’nca dün Kütahya yolu üzerindeki orman fidanlığında, Newroz kutlaması düzenledi.

HDP’nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk ve İl Başkanı Enver Tek, kutlamada konuşma yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu ise İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral yaptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kutlamanın ardından “örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ile Mustafa Göral’ı gözaltına aldı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ve Mustafa Göral, bu sabah Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir’de Newroz kutlamalarının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP’nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

KaynakDHA
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