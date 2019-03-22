Eskişehir ritmini bozmak istemiyor

Tüm ülkede olduğu gibi Eskişehir halkının da en önemli gündemi yerel seçimler… Nüfusu bir milyona yaklaşan kentte büyükşehir belediyesi başkanlığı için altı aday yarışıyor. Ancak seçimler iki aday arasında…



AKP-MHP ittifakının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Burhan Sakallı, şehrin sorunlarına çözüm ve proje üretemeyeceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Sonuncusu 2009-2014 olmak üzere iki dönem Odunpazarı Belediye Başaklığı görevini yürüten Sakallı’nın mevcut belediye başkanı ve CHP’nin adayı Yılmaz Büyükerşen’den başkanlık koltuğunu devralması zor görünüyor. Kentin sembolü Porsuk’un etrafına konuşlanan kafelerde konuştuğumuz yurttaşlar, Burhan Sakallı’nın Odunpazarı Belediyesi’ni borçla devrettiğini anımsatıyor. Sakallı’yı destekleyeceğini söyleyen az sayıda yurttaş ise “adaya değil partiye” oy vereceğini söylüyor.



Eskişehir Belediye Başkanlığı için Büyükerşen ve Sakallı’nın yanı sıra bağımsız aday Dilara Talbova, TKP’li aday Fatih Beyaztaş, Saadet Partisi adayı Levent Baştürk ve Vatan Partisi adayı Raif Eşinat da yarışıyor. Bu adaylara şans vermeyen Eskişehirli seçmende, mevcut başkan Büyükerşen’in birkaç puanlık farkla seçimi kazanacağı görüşü hakim. Büyükerşen’in, 24 Haziran 2018’deki seçimlerde tercihini AKP’den yana kullanan seçmenin yaklaşık yüzde 10’unun da oyunu alacağı dillendiriliyor.

MHP seçmeni, Cumhur İttifakı adayının kendilerini memnun etmediğini belirterek seçimlere yönelik kararsızlığını ifade ediyor. İYİ Parti seçmeninin ise ismi Eskişehir’le bütünleşen Büyükerşen’e desteği net. Hemen her kentte olduğu gibi Eskişehir’de de kararsız seçmenin bulunduğu söyleniyor ancak bir sürprize yol açacak çoğunlukta olmadıklarının altı çiziliyor.



ULAŞIM VE TEMİZLİK TALEBİ



Dört dönemlik belediye başkanlığından memnun olunduğu bilinen Büyükerşen’den seçmenin en önemli talebi ise “Ulaşım probleminin” acilen çözülmesi. Büyüyen nüfus nedeniyle yeni çevre yolunun da yetersiz kaldığından yakınan yurttaşlar, kent içi ulaşımda alternatif projelerin geliştirilmesini istiyor.



Türkiye’nin havası en temiz altı kentinden biri olan Eskişehir’de halk, kentin can damarı Alpu Ovası’na yapılmak istenen termik santrala karşı mücadeleyi de çok önemsiyor. Eskişehirliler, birinci sınıf tarım arazilerine sahip, sit alanı üzerine inşa edilmesi düşünülen termik santrala öfkesini gizlemiyor. AKP’li seçmenler de iktidarın yargı kararlarını dahi yok sayan termik santral inadı nedeniyle partilerine “kırgın” olduğunu ifade ediyor. Santrala tepki yalnızca Alpu Ovası’yla sınırlı kalmazken kent merkezindeki yurttaşlar da “Öfkemizi sandığa taşıyacağız. Doğamızı yok etmek isteyenlere oy vermeyeceğiz” diyor.



ÖĞRENCİ DOSTU BAŞKAN



Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Eskişehir, 90 bine yaklaşan üniversite öğrencisiyle tam anlamıyla bir öğrenci kenti. Eskişehir’deki esnaf, kafe ve lokantaların fiyat listelerini öğrencilere göre düzenlenmiş durumda. Kentin sosyal hayatı da oldukça canlı… Kentte hemen her gün öğrencilerin yanı sıra tüm yurttaşların da katılabileceği birçok konser, tiyatro ve opera gibi kültürel faaliyet düzenleniyor. Sohbet ettiğimiz ve büyük bölümü başka şehirlerden Eskişehir’e gelen öğrenciler, kentteki yaşamdan oldukça memnun. Öğrenciler Büyükerşen’i, “Öğrenci dostu Başkan” olarak nitelendiriyor. En önemli şikayetleri ise son dönemde artan kiralar… Bazı bölgelerde kiraların bin 500 liraya kadar çıktığını anlatan öğrenciler, kiraların düşürülmesine sağlayacak projelere ağırlık verilmesini istiyor.