20.03.2019
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Eskişehir’de bir kişiye Erdoğan ve Yıldırım’a hakaretten 1 yıl 2 ay hapis cezası

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Eskişehir’de kabanı çalındığı için gittiği polis merkezinde televizyondan izlediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım’a içki zamları nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Çalışkan’a (60), 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir’de oturan işçi emeklisi İbrahim Çalışkan, geçen yıl kabanı çalındığı için polis merkezine gitti. Şikayetçi olmak istediği sırada televizyonda haberleri izleyen Çalışkan, içki zamları nedeniyle Erdoğan ve o dönem TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddia edildi.

Polis merkezindeki memurlar, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı. İbrahim Çalışkan hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık İbrahim Çalışkan katıldı. Mahkeme, İbrahim Çalışkan’ı ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

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KaynakDHA

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