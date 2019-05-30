25.4 C
Istanbul
30.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir'de iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarında 13 hektarlık alan zarar gördü.

birgun.net birgun.net

Eskişehir’de iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarında 13 hektara yakın alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Kozluyayla mevkisindeki karaçam ve merkez Tepebaşı ilçesi Tandır Mahallesi’nde bulunan meşe ormanlarında yıldırım düşmesi sonucu yangınlar çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi katıldı.

Söz konusu iki bölgede çıkan yangınlar, ekipler tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı

Yangınlarda, büyük bölümü Mihalıççık’ta olmak üzere yaklaşık 13 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,255AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Eskişehir’de orman yangını

birgun.net -
Eskişehir'de iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarında 13 hektara yakın alan zarar...
Devamını Oku

İmamoğlu: İstanbul’u kazanıp seferberlik dönemi başlatacağız

birgun.net -
Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin kararı ile mazbatası...
Devamını Oku

Serbest bırakılan eski NASA çalışanı Gölge: Hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağım

birgun.net -
Hatay'da, 2016 yılında FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan...
Devamını Oku

Maçoğlu açıkladı: 6 zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı

birgun.net -
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek...
Devamını Oku

Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu

birgun.net -
Adana'da sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Şule Çet’in katil zanlısı Aksu, Ekşi Sözlük’teki Şule Çet başlıklarına erişim...
Devamını Oku

Etna yanardağı aktif duruma geçti

birgun.net -
İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aktif duruma geçti.
Devamını Oku

Hakimin etek boyuna karıştığı avukat, aynı kıyafetle adliyede: Her zaman olduğumuz yerdeyiz

birgun.net -
İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat Tuğçe Çetin’in etek boyuna karışan, tutanak tutan...
Devamını Oku

El Salvador’da 6.6 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un La Libertad bölgesinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi