Eskişehir’de ulaşıma Erdoğan engeli

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’deki programı nedeniyle tramvay seferleri iptal edildi.
Eskişehir Valiliği Erdoğan’ın progamı nedeniyle tramvay seferlerini durduma kararı aldı. Seferlerin 21 Mart Perşembe günü 11.00’den itibaren Otogar-Osmangazi Üniversitesi, Otogar-SSK, Opera-Şehir Hastanesi hatlarında karşılıklı olarak durdurulacağı duyuruldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kısa mesajla bilgilendirdiği açıklamada tramvayın Osmangazi-Opera ve Osmangazi-SSK hatları ile ring hatlarında seferlerini yapmaya devam edeceği duyuruldu.