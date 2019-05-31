Esnaf tefeciye düşüyor

Soğana patatese para yetiştirmeye çalışan yurttaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanıyor. Dün açıklanan BDDK verilerine göre bireysel kredi kartlarında borç tutarı 104 milyar lirayı geçti.

Geçen yıl nisan ayında ise bu tutar 91 milyar liraydı. Böylece Türkiye’nin bireysel kredi kartı borcu 1 yılda yüzde 14 arttı. Bankaların tahsili gecikmiş alacakları ise aynı dönemde 65,6 milyar liradan 106,3 milyar liraya fırladı. Üstelik bu bir yılda BDDK tahsili gecikmiş alacakların hesaplanmasında bir çok makyaj yapmıştı.

Tahsili gecikmiş alacakların oranı makyajlara rağmen bir yılda yüzde 2,9’dan yüzde 4’e çıktı. Resmi verilere karşılık Moody’s’in son raporunda tahsili gecikmiş alacakların belirsiz olduğu vrugulanmıştı.

Borcu yüzünden kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödemekte zorlanan yurttaşların kredi puanı düşünce borca batık esnaf çareyi tefecilerde arıyor. Kızılay’daki “Türk! Övün, Çalış, Güven” yazılı anıtın üstüne çıkan bir esnaf, “Atatürk’ün bu güzel sözüne inat evine helal lokma götürmekte zorlandığını emeğin, çalışmanın ve kazanmanın her geçen gün zor olduğunu tefeciden aldığı yüksek faizli borçla zor duruma düştüğünü bu yüzden sesini duyurmaya çalıştığını” söyledi.

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Harran’da esnaflık yaptığını söyleyen vatandaş, Saadet Partisi İlçe Başkanı’ndan aldığını belirttiği yüksek faizli borcu ödeyemediği için başta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) defalarca yazdığını, geri dönüşün olmadığını, sesini duyurmak için bu yolu seçtiğini belirtti.

Borç yüzünden ailesinden ayrıldığını, çocuklarının yüzüne bakamadığını söylen yurttaş, sesini Cumhurbaşkanı’na duyurmak için Ankara’ya geldiğini söyledi.

Çok sayıda polis ve zabıtanın ikna etmeye çalıştığı esnafa verilen sözler karşılığında eyleminden vazgeçti.