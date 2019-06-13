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13.06.2019
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Esra Erol’un 5 yıl hapsi istendi

birgun.net birgun.net

Program sunucusu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B’yi “yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği” iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı. 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ 

Savcıya ifade veren Esra Erol ise basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. 

5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLEDİ 

Savcılık habere konu olayla ilgisi olmayan Özlen A. B’nin fotoğraflarının hukuka aykırı ifşa edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcılık Esra Erol hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından bir yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 

Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada önümüzdeki günlerde Esra Erol hakim karşısına çıkacak. 

Kaynak:DHA

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