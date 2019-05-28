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28.05.2019
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Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

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Fotoğraf: AA

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncularından Eşref Kolçak (92), son yolculuğuna uğurlandı. 

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi gören ve 26 Mayıs’ta vefat eden Kolçak için Gemlik’te tören düzenlendi. 

Kolçak’ın cenazesi, Gemlik Asım Kocabıyık Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, eşi Özcan ve oğlu Harun Kolçak’ın mezarlarının bulunduğu Gemlik Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Kolçak hakkında

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927’de Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul’a gelen Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsünü bitirdi. 1944 yılında Atilla Revü Operetinde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947’de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile beraber oynadığı “Fedakar Ana” filmi oldu. 

1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak öne çıkan Kolçak’ın, Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır. 

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Sanat hayatı boyunca 200’e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Kolçak, ses sanatçısı Harun Kolçak’ın da babasıydı. 

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