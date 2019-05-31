Etek boyu ölçen hakime protesto: Avukat İbrahim Karslı etekle adliyeye gitti

Avukat İbrahim Karslı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada meslektaşı Tuğçe Çetin’in etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu’yu protesto etmek için etek giydi.

Sözcü‘nün haberine göre, Kocaeli’de avukatlık yapan İbrahim Karslı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutan ve eteğin fotoğrafının çekilerek baroya gönderilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu’yu ilginç bir eylemle protesto etti.

Karslı, “Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle” dedi.