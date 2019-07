İllüstratör Ethem Onur Bilgiç büyük bir başarıya imza atarak dünya çapında yayımlanan “The Illustrator – 100 Best From Around the World” (İllüstratör – Dünya Çapında En İyi 100) kitaba dâhil edildi.

Taschen etiketiyle yayımlanacak kitabın sonbaharda çıkması bekleniyor. Kitap, 2013’te yayımlanan 100 Illustrators’ün devamı ve günceli niteliğinde.