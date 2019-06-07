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07.06.2019
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Etiyopya başbakanı Sudan’da arabuluculuk girişimi başlattı

Etiyopya başbakanı tarafından Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk girişimi başlatıldığı duyuruldu.

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Sudan’da halk protestoları sonrası iktidarı ele geçiren ve saldırıları sonucu onlarca kişinin ölümüne neden olan askeri yönetimin uzlaşmaz tavrı üzerine arabuluculuk girişimleri başlatıldı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan’da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak için başkent Hartum’a gitti. Ahmed, ilk olarak Askeri Geçiş Konseyi’nin yetkilileriyle bir araya geldi. Ahmed, Askeri Geçiş Konseyi lideri General Abdülfettah Burhan’dan sonra bazı protestocularla da görüşecek.

Protestolara öncülük eden gruplardan Sudan Doktorları Merkez Komitesi, güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapanlara yönelik olarak Pazartesi günü başlattığı operasyonda ölenlerin sayısının 113’e çıktığını açıklamıştı. Sudan Sağlık Bakanlığı ise son açıklamasında protestolarda 61 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Afrika Birliği ise sivillerin yönetiminde bir geçiş hükümeti kurulana dek Sudan’ın üyeliğini askıya almıştı.

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