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25.06.2019
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ABD Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk serbest bırakıldı

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ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldı. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da Japonya’da düzenlenecek G-20 Zirvesinde yapacağı resmi görüşme öncesinde verilmesi dikkati çekti.

ABD Başkonsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, “Silahlı terör örgütüne üye olma” gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyordu. Cantürk’ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün ise “adli kontrol” uygulanıyordu.

Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk’ün ise adli kontrol şartı kaldırıldı.

Cantürk, eşi ve kızının yurtdışı yasaklarının devamına karar verilirken duruşla 2 Ekim’e ertelendi.

Kaynak:DHA

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