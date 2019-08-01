Ev kredisi cesaret işi

Ev sahibi olmak artık toplumun büyük bir kesimi için hayal oldu. 2018 TÜİK verilerine göre bir yılda kiralık evde oturanların sayısı %11 artarken kamu bankaları faiz indirimine gitmeye başladı.

Bakan Berat Albayrak’ın kamu bankalarında kredi faizi indirimine gidileceğini duyurmasının ardından Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faizlerini düşürdü.

Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirlerken Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99’a düşürdüğünü açıkladı.

TÜİK verilerine göre 2017’de 6 milyon kiracı hane varken, 2018’de bu tutar yüzde 11 artışla 6,7 milyona fırladı.

Nüfusun ev almaya gücü yetmeyen milyonları her yıl yaklaşık 60 milyar TL tutarı gayrimenkul sahiplerine yatırıyor. 6,7 milyon hanenin kirada oturduğu düşünülürse hane başına ortalama kira bedeli 746 lira olarak hesaplanıyor.

Çalışanların %40’nın asgari ücretli olduğu göz önünü alınırsa ev almanın hayal olduğunun rakamlarla ispatı ise şöyle: