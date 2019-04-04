“Evcilleştirilmiş hayvanları sokak şartlarına terk etmeyelim”

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı H. Gökhan Özdemir, 4 Nisan gününün, 2010 yılından bu yana 33 ülkede Sokak Hayvanları Günü olarak ilan edildiğini belirterek, “Bu günün amacı sokakta yaşayan başıboş sahipsiz hayvanlara dikkat çekerek yardımcı olabilmektir” dedi.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak hayvanların evsiz ve sahipsiz bırakılmamaları gerektiğini her zaman vurguladıklarını kaydeden Özdemir, “Evcilleştirmiş olduğumuz kedi ve köpeklerin sahipli olması ve mümkünse sokak şartlarına terk edilmemesi gerekmektedir. Ne yazık ki tüm dünyada bu anlamda yeterli bilinç düzeyi oluşmamıştır ki, dünya genelinde 600 milyona yakın başıboş, kimsesiz bırakılmış hayvan olduğu belirtilmektedir” diye konuştu.

GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILSIN

Özdemir şunları söyledi:

“Biz veteriner hekimler olarak bu konuda mesleğimiz gereği üzerimize düşenleri yapma şansına sahibiz. Gerek yasal düzenlemelerin yapılması, gerekse belediyeler başta olmak üzere tüm kurumların görevini yerine getirmesi için sürekli hatırlatmalar yapıyor, etkinlikler düzenliyor ve projelerin içinde yer alabiliyoruz. Bireysel olarak da serbest klinik yapıp da tek bir sahipsiz hayvana dahi yardım etmemiş meslektaşımızın olmadığını, birey olarak da Veteriner Hekimlerin sahipsiz kalmış evsiz hayvanlar için elini taşın altına koyduğunu biliyoruz. Ancak başıboş hayvanlara dair çalışmalara toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması ve destek vermesi gerektiği unutulmamalıdır.”