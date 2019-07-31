Adana’da eve ses bombası atıldı

Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki katlı müstakil eve ses bombası atıldı. Pencerenin demir korkuluklarına çarpıp yere düşerek patlayan ses bombası, evde oturanlara korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44091 Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evin bahçesine ses bombasını atıp, kaçtı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, uyuyan ev sakinlerinde paniğe neden oldu. Korkuyla dışarıya çıkan ev sakinleri, durumu polise bildirdi. Gelen polisin yaptığı incelemede, ses bombasının, pencerenin demir korkuluklarına çarparak bahçede patladığı tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.