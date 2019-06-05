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05.06.2019
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Everest’te yapılan temizlik çalışmasında 4 cansız dağcı bulundu

birgun.net birgun.net

Everest Dağı’nda yapılan temizlikte yaklaşık 11 ton çöp toplanırken, çalışmalar sırasında 4 dağcının da cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, Nepal hükümeti tarafından “Sagarmatha Temizlik Kampanyası”nın başlatıldığı 14 Nisan’dan itibaren Everest’te yaklaşık 11 bin kilogram katı atık toplandığını belirtti.

Nepal Turizm Genel Müdürü Dandu Raj Ghimire, yaptığı açıklamada, Everest Dağı’nda haftalarca süren temizlik sırasında gıda ambalajları, konserve kutuları, şişeler ve boş oksijen tüpleri toplandığını, ayrıca dağda önceden hayatını kaybeden ve kar altında kaldığı için bulunamayan 4 dağcıya da ulaşıldığını söyledi.

Ghimire, karların erimesiyle ortaya çıkan ve dağdaki temizlik esnasında bulunan 4 cesedin önce ana kampa taşındığı ve daha sonra helikopterle Katmandu’daki bir hastaneye götürüldüğünü dile getirdi.

‘TOPLANANDAN DAHA FAZLA ÇÖPÜN KALDIRILMASI GEREKİYOR’

Dandu Raj Ghimire’e göre, temizlik kampanyası yaklaşık 23 milyon Nepal Rupisine (yaklaşık 207 bin dolar) mâl oldu. Toplanan çöplerden bir kısmının helikopterlerle başkent Katmandu’ya gönderildiği ve temizlik kampanyasının resmi olarak sona erdiği bir törende geri dönüşüme verildiği ifade edildi. 

Temizlik kampanyasını “başarılı bir görev” olarak nitelendiren yetkililer, hala toplanandan daha fazla çöpün Everest’ten kaldırılması gerektiğine işaret etti.  Ghimire, nisan ayı sonunda, ekiplerin temizlik kampanyası için Everest Ana Kampı’na ulaştığını ve kendilerine yiyecek, su, barınak gibi tüm ihtiyaçların tedarik edildiğini ifade etmişti. 

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