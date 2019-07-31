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31.07.2019
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Evin bahçesinde ilginç şeyler görünce mezar yaptırdılar

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Fotoğraf: İHA

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi’nde yaşayan Rüzgar Ailesi, evlerinin bahçesine geceleri gökyüzünden ışık süzüldüğünü görünce ışığın düştüğü yere mezar yaptırdı. Evin avlusunda iyi bir zatın mezarı olduğunu inanan köylüler, her Cuma evin avlusunda dua ediyorlar. 

Edinilen bilgiye göre; Kocagür Mahallesi’nde yaşayan Rüzgar Ailesi, bazı geceleri evlerinin avlusuna gökyüzünden ışık süzüldüğünü gördü. Olayı çevredeki diğer komşuların da şahit olması üzerine evin avlusunda iyi bir zatın mezarı olduğuna inanan aile avlunun o bölümünü çevirdi. Işıklanan yere mezar yaptıran aile, Cuma ve kandil gecelerinde avlularında yaptırdıkları mezarın başında dua ediyor. 

İlginç olayın aile büyükleri tarafından görüldüğünü ve evlerinin hemen 30-40 metre ilerisinde ‘İncir Dede’ adında bir mezar daha bulunduğunu belirten aile fertlerinden Nergis Rüzgar, “Büyüklerimiz buraya bazı geceleri nur gibi ışık indiğini görmüş. Sürekli tekrarlayan olayı çevredeki diğer insanlar da görünce burada iyi bir zatın mezarı olduğuna inanmışlar. Hayırsever birinin desteği ile ışığın indiği yere mezar yaptırıldı. Herkes burada Allah dostu birinin mezarı olduğuna inanıyor. Evimizin karşısındaki mezara ‘İncir Dede’ deniyordu. Bu mezarda yattığı inanılan zatın da ‘Zeytin dede’ olduğu söylendi. Bizler de saygı duyup mübarek gün ve geceler de dua ediyoruz. Avluda mezar yaptırdığımız yeri de kullanmıyoruz” dedi. 

Kaynak:İHA

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